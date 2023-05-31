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Среда, 31 мая 2023, 14:04 мск

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«Хамское поведение и криминал»: в Госдуме оценили миграционную ситуацию

Безнаказанность провоцирует противоправное поведение мигрантов в России в целом и Москве в частности. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, комментируя задержание полицией почти полусотни иностранных граждан накануне в российской столице после жалоб местных жителей. По его мнению, происшествие является уроком и для правоохранителей, и для приезжих.

«С одной стороны, вроде бы особенно не за что хвалить правоохранителей – они лишь добросовестно сделали свою работу. Но отметить надо, ведь во множестве случаев полиция игнорирует жалобы населения на бесчинства приезжих. Миграционная служба МВД даже пытается подвести правовую базу под свою бездеятельность – якобы у них нет права проверять объекты, где скапливаются гастарбайтеры! Вседозволенность лишь поощряет хамское поведение или прямой криминал со стороны мигрантов», – заявил Миронов в своем телеграм-канале.

При этом политик обратил внимание, что такая ситуация делает очевидным неуважение приезжих даже к представителям правоохранительных органов. «Неслучайно во время рейда на западе Москвы задержанные оказывали сопротивление полицейским. «Гости с юга» просто привыкли к безнаказанности», – констатировал он.

«Надеюсь, эти личности будут депортированы из России, что послужит уроком для других мигрантов и примером – для других правоохранителей», – заключил Миронов.

Накануне на западе Москвы было задержано 49 иностранных граждан во время полицейского рейда по сообщению жителей, что мигранты прогоняют детей с футбольной площадки на улице Вяземской, угрожают им и их родителям. После задержания правонарушителей было составлено 26 материалов о нарушении правил въезда и пребывания в РФ, а также неповиновение полиции.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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