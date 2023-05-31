Судимым россиянам готовы разрешить служить в армии по контракту

В Госдуму внесен проект поправок в законодательство, которыми предлагается разрешить гражданам с судимостью службу по контракту в период мобилизации и в военное время. Как сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента, авторами инициативы стали председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Как отметили парламентарии, в период проведения специальной военной операции «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен». В частности, к таким гражданам относятся лица, имеющие судимость.

«В настоящее время законодательством предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим предлагается «применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту».

Также законопроект предусматривает на указанные периоды возможность поступления на военную службу по контракту граждан, признанных ограниченно годными к военной службе, и не имеющих заболеваний, перечень которых будет определять минобороны России.

Москва, Андрей Дорофеев

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