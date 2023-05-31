В России за передачу телефонов в места заключения планируют ввести уголовную ответственность

Сегодня в Госдуму был внесен законопроект, который ужесточает ответственность за передачу мобильных телефонов в колонии, тюрьмы и изоляторы. Предполагается, что штрафы будут увеличены вдвое за передачу запрещенных предметов, возможна также уголовная ответственность.

Согласно документу, при передаче в тюрьмы, колонии и изоляторы средств мобильной связи и коммуникации штраф составит от 25 до 50 тысяч рублей. За повторное задержание будет грозить лишение свободы до 2 лет.

«Телефоны за решеткой – по определению зло. Это не только мошеннические колл-центры, но и координация сообщников, давление на свидетелей, организация новых преступлений. Однако существующая сегодня ответственность – просто смехотворна: штраф 5 тыс. по ст. 19.12 КоАП. Никакого сдерживающего эффекта эта мера не имеет априори», – пояснил суть изменений глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Москва, Мария Соколова

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