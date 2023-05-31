Госдума увеличила лимит страховых операций без идентификации

Сегодня нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении поправки в законодательство, которые увеличивают лимиты по операциям, не предусматривающих идентификацию по договорам страхования.

В документе поясняется, что минимальная сумма таких операций не менялась длительное время. «Принимая во внимание инфляционный фактор, принятие закона позволит установить пороговое значение, соответствующее текущему уровню инфляции», – говорится в пояснительной записке.

Лимит сделки без идентификации увеличен с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Кроме того, закон предусматривает возможность упрощенной идентификации по ряду договоров страхования жизни, а также по договорам пенсионного страхования со страховой премией до 40 тысяч рублей.

При этом предусмотрено, что идентификация лица, в пользу которого заключен договор страхования, будет осуществляться при выплате страхового возмещения.

Авторы законопроекта обратили внимание, что в настоящее время по таким видам договоров страхования жизни проведение упрощенной идентификации гражданина не допускалось вне зависимости от суммы договора страхования. Новая норма создает возможность для дистанционной продажи страховых продуктов.

Предполагается, что документ вступит в силу со дня официального опубликования после одобрения Советом Федерации и подписи главы государства.

Москва, Мария Соколова

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