Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о газопроводе через реку Уссури

Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Китая о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по «дальневосточному» маршруту. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Соглашение, заключенное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода, который начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в районе российского Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции «Хулинь» в Китае (не включая в себя ГИС и стартовую станцию).

Уполномоченными организациями, ответственными за проектирование, строительство и эксплуатацию участка, указаны с российской стороны – ПАО «Газпром», с китайской – Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная корпорация.

Документом также предусматриваются и регламентируются порядок пропуска через границу персонала и техники без оформления виз, порядок осуществления таможенных операций при перемещении транспортных и технических средств, установка временного грузопассажирского двустороннего пункта пропуска, освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин и таможенных сборов.

«И отдельно в соглашении отмечена приоритетность расчетов в рублях и юанях», – подчеркнула на заседании Госдумы замглавы минэнерго России Анастасия Бондаренко.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, чтог с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал глава правительства.

«Газпром» в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по дальневосточному маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. Суммарный объем поставок компании после реализации проекта по плану вырастет до 48 миллиардов кубометров.

Сейчас «Газпром» поставляет газ в Китай по магистрали «Сила Сибири». Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году.

Развитие «китайского вектора» связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода «Сила Сибири – 2» на 50 миллиардов кубометров в год. Проект сейчас прорабатывается.

Стоит отметить, что 30 мая суточный объем поставок российского газа в Китай достиг нового рекорда.

Москва, Андрей Дорофеев

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