Разница почти в полтора раза: Минфин оценил среднюю стоимость российской нефти

Средняя цена на российскую нефть марки Urals в мае составила $53,34 за баррель, что почти в полтора раза ниже прошлогоднего уровня ($78,81 за баррель). Об этом говорится в официальном сообщении министерства финансов РФ.

«Средняя цена на нефть российской марки Urals в январе-мае 2023 года сложилась в размере $51,5 за баррель, что в январе-мае 2022 года – $83,48 за баррель», – уточнили также в минфине.

В то же время, по данным ведомства, цена североморской нефти North Sea Dated в мае 2023 года составила $75,52.

Москва, Светлана Антонова

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