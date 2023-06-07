Эрдоган предложил Путину создать международную комиссию по Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил создать международную комиссию по расследованию взрыва на плотине Каховской ГЭС. Об этом сообщила сегодня канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений [относительно обстоятельств произошедшего]. Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию. Турция готова оказать содействие в этом», – цитирует ТАСС сообщение канцелярии.

Пресс-служба президента России не сообщила о реакции Путина на это предложение. В то же время, указано, что российский лидер назвал взрыв сооружений ГЭС варварской акцией.

«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому – варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», – говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»