В Подмосковье пьяный юноша с помощью простой зажигалки уничтожил автомобиль

Раздосадованный ссорой с матерью 18-летний житель подмосковного Подольска с помощью простой зажигалки уничтожил чужой автомобиль. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

Ночью в полицию Подольска поступило заявление о поджоге автомобиля на улице Артёмовской. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Тем временем, правоохранители отследили по камерам видеонаблюдения, в какой подъезд вошел поджигатель, провели поквартирный обход и задержали.

«Молодой человек пояснил полицейским, что, находясь в алкогольном опьянении в квартире родителей, поругался с матерью, после чего вышел прогуляться на улицу, где решил выместить свой гнев на одной из иномарок. Используя зажигалку он поджог боковое зеркало машины, а когда убедился, что пламя разгорелось, скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

На видеозаписи, распространенной пресс-службой главка МВД, видно, что огонь почти полностью уничтожил автомобиль.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 167 Уголовного кодекса РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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