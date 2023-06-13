В Госдуме выступили за отмену многодневного голосования на выборах

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов выступил за отмену многодневного голосования на выборах. Как подчеркнул политик, такой формат уже не имеет «ковидных» оправданий и является «откровенной игрой» в пользу партии власти.

«Единый день голосования должен проводиться за один день. В пандемию многодневное голосование с натяжкой оправдывалось ковидными ограничениями. Хотя я сомневаюсь, что толпы бюджетников на участках в пятницу помогали улучшить эпидобстановку. Сейчас формат многодневки – откровенная игра в ворота партии власти. Конечно, в рабочий день удобнее «мобилизовывать» тех же бюджетников. Для оппозиционных партий серьезно затрудняется наблюдение. Повышаются риски злоупотреблений: например, на думских выборах самые вопиющие нарушения происходили по ночам, когда на участки приходили не избиратели, а совсем другие товарищи, желающие «подправить» волеизъявление граждан», – констатировал Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» подчеркнул, что многодневное голосование не имеет смысла и с учетом низкой явки, которая на местных выборах зачастую не дотягивает даже до 20%. «Например, на муниципальных выборах в Москве в прошлом году на участки в среднем приходили по 70 человек в день, и для выборов такого уровня это еще высокий показатель. Это также доказывает, что для многодневного голосования нет объективных причин. Необходимо отменять норму федерального закона, позволяющую растягивать выборы до трех дней. Фракция «Справедливая Россия – За правду» вносила такую инициативу еще в 2020 году. Возврат к однодневным выборам позволит сэкономить немалые бюджетные деньги. А главное, повысить прозрачность и объективность голосования», – пояснил Миронов.

Ранее сегодня лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия «Единая Россия», продавив в Госдуме поправки в избирательное законодательство, подталкивает страну к беспорядкам.

Москва, Анастасия Смирнова

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