«Единая Россия» подталкивает страну к беспорядкам – Зюганов обратился к Путину

России угрожают беспорядки после изменений избирательной системы, которые продавила партия власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. Политик сообщил, что направил соответствующее письмо главе государства Владимиру Путину.

«Я подготовил специальное письмо президенту, как гаранту конституции, о тех разрушениях избирательной системы, которые внесли, – 17 законов предложены «Единой Россией». По сути дела, избирательная система парализована, непрозрачна и нечестна. Она подталкивает страну к внутренним беспорядкам. Надо немедленно исправлять эту ситуацию», – подчеркнул Зюганов, обратив внимание, что эта опасность возникла на фоне беспрецедентного внешнего давления на Россию.

Москва, Мария Соколова

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