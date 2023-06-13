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Вторник, 13 июня 2023, 15:16 мск

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«Единая Россия» подталкивает страну к беспорядкам – Зюганов обратился к Путину

Архив. Фото: официальный сайт Госдумы

России угрожают беспорядки после изменений избирательной системы, которые продавила партия власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. Политик сообщил, что направил соответствующее письмо главе государства Владимиру Путину.

«Я подготовил специальное письмо президенту, как гаранту конституции, о тех разрушениях избирательной системы, которые внесли, – 17 законов предложены «Единой Россией». По сути дела, избирательная система парализована, непрозрачна и нечестна. Она подталкивает страну к внутренним беспорядкам. Надо немедленно исправлять эту ситуацию», – подчеркнул Зюганов, обратив внимание, что эта опасность возникла на фоне беспрецедентного внешнего давления на Россию.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Зюганов Геннадий

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