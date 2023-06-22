Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Московском регионе

Ливень, град и штормовой ветер ожидаются в столичном регионе в течение суток 23 июня. Об этом говорится в экстренных предупреждениях, распространенных сегодня главками МЧС по Москве и Подмосковью.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03:00 и до 22:00 23.06.2023, в связи с прохождением атмосферного фронта по городу Москве, местами ожидается гроза, сильный дождь, ливень, град. При грозе с порывами 13-18 м/с», – сообщили в столичном ГУ МЧС.

Аналогичное предупреждение распространили и подмосковные спасатели, однако, в области неблагоприятные погодные явления ожидаются с полуночи и до конца суток 23 июня.

В связи с этим, МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений и парковать автомобиль вдали от деревьев. Гражданам также советуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Москва, Андрей Дорофеев

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