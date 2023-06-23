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Пятница, 23 июня 2023, 12:08 мск

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В Москве за поджог релейных шкафов задержали двух граждан Казахстана

Двух граждан Казахстана задержали за поджог железнодорожных релейных шкафов в Москве. Как сообщает телеграм-канал SHOT, парни стали диверсантами ради весьма скромного заработка.

Два приятеля в ночь на 19 июня подожгли три релейных шкафа у железнодорожных путей на Варшавском шоссе, которые обеспечивали работу семафоров. Возгорание быстро потушили порошковыми огнетушителями. На график движения инцидент никак не повлиял.

Поджигателей вычислили и отследили по камерам. Правоохранители задержали 26-летнего Эдуарда Б. и 27-летнего Александра А. Оба они ранее не судимые граждане Казахстана, оформившие временную регистрацию в подмосковном Пушкино.

Друзья признались, что пошли на диверсию, чтобы подзаработать. Им предложили это в соцстетях. За диверсию им на криптокошельки перевели 30 тысяч рублей.

По информации издания, возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Казахстан

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