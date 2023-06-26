Центры ЧВК «Вагнер» в регионах РФ возобновляют работу

В регионах России возобновляют работу центры ЧВК «Вагнер». По данным ТАСС, набор новобранцев в военную компанию возобновлен в Новосибирске и Тюмени.

Telegram-канал «Краснодар Телетайп» сообщил, что центр набора на хуторе Молькино Краснодарского края также возобновил работу.

Во многих регионах России в субботу, 24 июня, были закрыты центры ЧВК «Вагнер». В ряд из них пришли сотрудники правоохранительных органов. Уличная реклама о наборе новобранцев повсеместно снималась.

Напомним, в пятницу, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по тыловым лагерям своих бойцов и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. После этого вагнеровцы с военной техникой прибыли в Ростов-на-Дону, а дальше двинулись колонной на Москву по трассе «М-4» (Дон). Пригожин сказал, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

В субботу утром президент РФ выступил с обращением к гражданам, в котором назвал действия бойцов ЧВК вооруженным мятежом. К вечеру президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. В результате были достигнуты договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Глава ЧВК «Вагнер» принял предложение белорусского лидера об остановке движения колонны и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Позже в Кремле раскрыли детали переговоров Лукашенко и Пригожина. Стало известно, что бойцы ЧВК вернутся в лагеря, а часть из них при желании подпишут контракты с Минобороны. «Это касается частей, которые не приняли участие в мятеже», – отметил Песков. При этом остальных не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте. Что касается самого Пригожина, то, по словам спикера Кремля, уголовное дело в отношении него будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.

Тем не менее, судя по данным СМИ, расследование уголовного дела всё ещё продолжается.

Москва, Светлана Антонова

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