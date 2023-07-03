Казахстан установил «чудовищные» тарифы на транспортировку российского зерна – Злочевский

Власти Казахстана установили чрезмерно высокие тарифы на транспортировку по своей территории российского зерна. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, такие решения наносят ущерб интересам и Казахстана, и России.

«У нас проблема по провозу по казахской территории. Там драконовские тарифы на наш транзит. Просто чудовищные, неподъемные тарифы. При том, что мы казахстанское зерно по своей территории пропускаем по льготным тарифам, которые недоступны для российских зерновых отгрузок. Вот такие у нас не очень паритетные взаимоотношения. И это в рамках Евразийской комиссии», – подчеркнул Злочевский.

Как пояснил глава Зернового союза, такими мерами правительство Казахстана пытается бороться с «черным» рынком российского зерна. «В сумме может доходить до 2,5 млн тонн в год – это примерный предельный объем перетока. Легальная статистика 700-800 тысяч тонн, остальное – «серый» и «черный» рынок – так называемая «зерновая барахолка», с которой они пытаются бороться. Понятно, что она наносит ущерб и им, и нам. Границ нет как таковых: они приезжают на наши элеваторы, закупают там за наличку, в основном, и вывозят в Казахстан, декларируют как казахское зерно и отправляют дальше на экспорт без пошлины в третьи страны. Понятно, что зарабатывают на этом те, кто этим занимается. Сверхдоходы – это как с наркотиками сопоставимо», – отметил он.

«Ни мы не заинтересованы в таком процессе, ни правительство Казахстана, но меры, которые они предпринимают, на самом деле, не слишком эффективны. Потому что сейчас они запретили вообще завоз российских ресурсов на свою территорию… Но с запретом умирает и легальный переток. Это не совсем правильно. Вывести в «белую» все эти объемы можно и другими способами. А так просто прекращаются эти отгрузки и все. Ну, и у нас выпадает кусок спроса, а он объективно существует, потому что в Казахстане традиционно внутренние цены выше. Ну и для них это удешевление ресурсов – для переработчиков Казахстана. Они могут домешивать в помольные партии российские ресурсы. Это объективно выгодная вещь для них», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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