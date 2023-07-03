Чисто политическое решение: Китай отказывается покупать зерно из России

Китай отказывается от поставок зерновых культур из России. Как сообщил Российского зернового союза Аркадий Злочевский, к сельхозпродукции из РФ предъявляются завышенные требования, что является политическим решением Пекина.

«Все эти фитосанитарные требования и те требования (КНР), которые относятся к российским поставкам, имеют чудовищные ограничения… Это не потому, что в Китае такая фитосанитарная обстановка, что вот они вынуждены использовать такие жесткие требования. Ничего подобного! Чисто политическое решение. Это просто ограничение по нашим поставкам. Ведь нет таких требований к казахским поставкам, к украинским поставкам – они туда свободно проникают», – подчеркнул Злочевский, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Глава Зернового союза пояснил, что в настоящее время поставки российского зерна в Китай носят мизерный характер. «Эти приграничные закупки – мизер на самом деле – проходят только потому, что местные власти, региональные провинции Китая освобождают от этих обременений и сами дают команду таможенным органам пропускать эти объемы. Вот и все. Пока нет центрального решения правительства и партии Китая о допуске российских зерновых ресурсов на свой рынок, никаких перспектив в этих поставках нет. И сухопутный порт, который построен там – Забайкальский терминал, будет простаивать. А вы загляните там на китайскую территорию… Что, там инфраструктура подведена к границе? Заходите на китайскую территорию, а там ничего не готово. Там никто команду не дал и там, соответственно, для ввоза с российской территории по этим сухопутным каналам ничего не приспособлено, не организовано, не сделано. Значит Китай не принял решение о допуске российских ресурсов на свой рынок», – констатировал он.

Москва, Мария Соколова

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