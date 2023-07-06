«Это рукотворная катастрофа»: в Госдуме заявили, что обвал рубля связан с рекордным бегством капитала из России

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал политику Банка России и назвал «лапшой на уши» аргументы руководителей регулятора о резком падении курса рубля из-за сокращения сальдо торгового баланса. При этом политик обратил внимание, что за десятилетие пребывания Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ российская валюта ослабла почти в три раза, и подчеркнул, что это «рукотворная катастрофа».

«Торговый баланс – лишь часть платежного баланса страны, а он у нас, по данным того же ЦБ, профицитный. Да и в сокращении сальдо ничего ужасного нет, исходя из рекордного – почти двукратного – преобладания экспорта над импортом в прошлом году. Так что эти обстоятельства никак не могли обрушить рубль», – считает парламентарий.

При этом Миронов обратил внимание, что за последние 10 лет, пока Банком России руководит Набиуллина, российская валюта ослабла в 2,7 раза.

«Все это время макроэкономическая ситуация менялась, неизменным оставался лишь тренд на обесценение рубля. Это прямое следствие «плавающего курса», который правильнее назвать «тонущим». Однако события последних месяцев – четыре квартала непрерывной нарастающей девальвации – превосходят то, что мы видели прежде. Между тем, если рубль упал за полтора месяца на 20%, за год – почти на 70%, а Центробанк не видит рисков финансовой нестабильности, видимо, либеральная команда считает, что у них все идет по плану. Остается понять, в чем состоит этот план и кому он выгоден. А он выгоден только офшорной аристократии, которая вывозит из страны ресурсы и прибыль», – подчеркнул депутат.

Лидер «эсеров» считает, что обвал рубля связан с рекордным бегством капитала из России, который за минувшие пять кварталов составил почти 160 млрд долларов.

«Без контроля за движением капиталов, обязательной продажи валютной выручки валюта широким потоком вытекает из страны и становится дефицитным товаром, растущим в цене. Это удар по суверенной экономике, которая несовместима со слабой нацвалютой. Удар по дедолларизации – кому будет интересно получать от нас «деревянные» рубли. Это удар по ценам и разгон инфляции. Это рукотворная катастрофа в исполнении либералов из Центробанка, которые работают в интересах наших олигархов и их старших партнеров на Западе», – заключил Миронов.

Как сообщал «Новый День», сегодня на утренних торгах на Мосбирже максимальный курс доллара достиг 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года.

Официальный курс американской валюты на сегодня составляет 90,3380 рубля, европейской – 98,4144.

Москва, Светлана Антонова

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