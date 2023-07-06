Бензин Аи-92 подорожал до нового биржевого рекорда

Стоимость бензина марки Аи-92 поднялась на биржевых торгах до нового рекорда. Котировки автомобильного топлива в европейской части России выросли до 58,82 тысячи рублей за тонну, обновив рекордный уровень 22 июня 2023 года, передает «Прайм» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина «Премиум-95» в европейской части страны выросла до 65,62 тысячи рублей за тонну, что ниже рекордного уровня в 67,38 тысячи рублей.

Стоимость летнего дизеля выросла на 0,12% – до 51,74 тысячи рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 1,2% – до 22,31 тысячи рублей за тонну.

Москва, Светлана Антонова

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