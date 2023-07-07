В Госдуме снова заговорили о необходимости отставки Набиуллиной

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов заявил о необходимости кардинального пересмотра функций Центрального банка и отставке его действующего руководителя Эльвиры Набиуллиной. По его словам, причиной для таких решений является нынешний обвал курса российской валюты.

«Госпожа Набиуллина признала, что в прошлогоднем укреплении рубля нет заслуги ЦБ, да и с нынешним обвалом регулятор ничего делать не собирается. Скорее всего, подобные заявления этот обвал только усугубят. В возмутительной позиции главы ЦБ нет ничего удивительного, если вспомнить, что наш регулятор таргетирует только инфляцию, все остальное, в том числе рубль, отправляя в свободный полет», – отметил политик, обратив внимание, что после обвала курса рубля в магазинах уже переписывают ценники: импортная бытовая техника, электроника, товары повседневного спроса дорожают на 15-30%.

«За импортом непременно подтянутся и отечественные производители. Если не обуздать курс, инфляция будет расти. У ЦБ есть на этот случай «традиционный рецепт» – повышение ставки, то есть еще один удар по реальному сектору и положению граждан», – добавил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Как считает политик, ситуация доказывает, что необходимо кардинально менять функции и полномочия регулятора. «Еще несколько лет назад наша фракция внесла пакет инициатив, согласно которым денежно-кредитную политику должен определять не единолично ЦБ, а Национальный финансовый совет – коллегиальный орган из представителей Президента, Правительства и парламента. При этом Центробанк обязан отвечать не только за уровень инфляции, но и за повышение доходов граждан, экономический рост, за все ключевые социально-экономические показатели. Включая, конечно, и курс национальной валюты. По всем показателям задаются определенные цели, и если они не достигаются, руководство ЦБ отправляется в отставку. В необходимости отставки действующего руководства мы уже давно не сомневаемся», – заключил лидер «эсеров».

Напомним, накануне в ходе биржевых торгов курс доллара достигал 93,85 рубля, евро поднялся до 102,0075. Это максимальные отметки с весны прошлого года. С начала июня американская валюта подорожала почти на 12 рублей, европейская – на 14.

Официальный курс доллара на сегодня составлят 92,5695 рубля, евро – 100,7163.

Москва, Светлана Антонова

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