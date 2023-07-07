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Пятница, 7 июля 2023, 17:50 мск

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Биржевые цены Аи-92 выросли до нового исторического рекорда

Биржевые цены на бензин Аи-92 за обновили исторический максимум. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), с понедельника этот сорт автомобильного топлива прибавил в цене 1,7%, отметившись сегодня новым рекордом стоимости – 58,912 тысячи рублей за тонну.

По результатам торгов, Аи-95 подорожал на 1,9% – до 65,833 тысячи рублей. Стоимость летнего дизеля выросла на 0,38% – до 51,94 тысячи рублей за тонну.

За последний месяц биржевые цены на бензин растут примерно на 2-3% ежемесячно, обновляя исторические рекорды. Подорожание автомобильного топлива на бирже началось с середины апреля. За это время оптовая цена на Аи-92 увеличилась на 27%, Аи-95 – на 29%. Одной из основных причин специалисты называют недостаток предложения из-за сезонного роста внутреннего спроса.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,