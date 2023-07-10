Песков рассказал о трехчасовой встрече Путина с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства провел встречу с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», включая ее основателя Евгения Пригожина. По словам представителя Кремля, это произошло 29 июня.

«Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек – всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Встреча была 29 июня. Длилась почти три часа. Подробности неизвестны. Президент дал оценку действий компании на фронте, а также дал оценку событию 24 июня», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что глава государства выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства. «Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину. Вот это все, что мы можем сказать по этой встрече», – добавил Песков.

Напомним, вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по тыловым лагерям своих бойцов и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. В Минобороны это обвинение опровергли. После этого вагнеровцы с военной техникой прибыли в Ростов-на-Дону, а дальше двинулись колонной на Москву по трассе «М-4» (Дон). Пригожин сказал, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорилось в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

Тем не менее, нескольких регионах России был введен режим контртеррористической операции. Утром 24 июня президент РФ выступил с обращением к гражданам, в котором назвал действия бойцов ЧВК вооруженным мятежом. К вечеру глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. В результате были достигнуты договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Глава ЧВК «Вагнер» принял предложение белорусского лидера об остановке движения колонны и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Согласно договоренности, возбужденное уголовное дело против Пригожина было прекращено. Сообщалось, что бойцы ЧВК вернулись в лагеря, а часть из них при желании подпишут контракты с Минобороны. «Это касается частей, которые не приняли участие в мятеже», – отмечал Песков, добавив, что остальных «оркестрантов» не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте.

Москва, Светлана Антонова

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