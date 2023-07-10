Игра без правил: Эрдоган расплачивается с Западом за пост президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, согласившийся на освобождение командиров запрещенного в России террористического батальона «Азов»*, таким образом расплачивается в Западом за победу во втором туре президентских выборов. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, глава директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, совместное с Украиной производство беспилотников может остаться только на бумаге.

«Эрдоган расплачивается за второй тур президентских выборов. В первом туре его напугали, показали, кто в Турции на выборах хозяин – имеется ввиду посольство США при оперативном содействии британских дипломатов в погонах. Соответственно, вот расплачивается… Ничего личного – только бизнес на «стамбульском базаре», – полагает Мартынов.

Политолог обратил внимание, что Эрдоган сделал обычным выгодное «комплексное предложение всем» конфликтующим государствам. «У него есть непреодолимое желание оставаться в максимально выгодном для себя положении, желательно, без серьезного внешнего воздействия. Вполне понятная история», – отметил он.

«Другой вопрос, что у нас (в РФ) как всегда любят играть в какие-то линейные образы – друзей, врагов, симпатизантов. Но это совсем не так. Это всегда комплекс взаимодействия – и большая политика, и международные отношения, тем более – в такой период крайней турбулентности. Здесь каждый сам за себя – как может, так и выгребает», – отметил политолог.

Как считает Мартынов, передача Эрдоганом лидеров «Азова»* Киеву является лишь психологическим давлением Запада на Россию. «Кроме демонстрации и эмоциональной картинки, это буря в стакане воды. Что это меняет? Да ничего, кроме того, что эти черти совершенно точно в силу своей природы снова попадут в ту же самую мясорубку, но в этот раз их никто в плен брать не будет. А если их даже возьмут в плен, никто их уже не отдаст. Это ради эмоций и делается, чтобы вам было неприятно», – полагает он.

«Мы последние несколько лет живем в режиме «борьбы без правил». Эта формула же американская – давайте жить не по законам, а по правилам. Но правила без конца меняют, когда они начинают уступать по понятным причинам. В условиях этой «игры без правил» возможно все. Поэтому обольщаться, разочаровываться или расслабляться не приходится», – констатировал Мартынов.

Комментируя решение о планах производства турецких беспилотников на территории Украины, политолог подчеркнул еще одну особенность нынешнего периода – «как говорят в одном южном городе у моря, две большие разницы – сказал и сделал». «В любом случае, это будет влиять и на двухсторонние отношения, и на общие процессы. Это вещи такие – перпендикулярные», – подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что Эрдоган оказался одним из немногих лидеров, кто сумел заработать на этом украинском кризисе и получать преференции со стороны России и ее противников, в том числе США. «Всё, что-то тратят – деньги, ресурсы, а Эрдоган «на базаре стамбульском продает урюк». И все этот урюк покупают в той или иной форме. Сейчас лично (президент США Джо) Байден его уговаривает Швецию в НАТО принять. Еще от Байдена что-то отожмет себе. Дальше еще кто-то придет его уговаривать… Эрдоган нашел бойкое место на перекрестке для торговли – все ходят мимо и каждому что-то втюхает», – заключил Мартынов.

Напомним, в Кремле назвали возвращение командиров террористического подразделения из Турции на Украину нарушением договоренностей как со стороны Киева, так и со стороны Анкары. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москву не поставили в известность о таким решении.

Сегодня представитель Кремля заявил, что случившееся не повлияет на реализацию совместных с Турцией проектов, в том числе, по созданию газового хаба.

*– запрещенная в РФ террористическая организация.

Москва, Мария Соколова

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