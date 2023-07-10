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Понедельник, 10 июля 2023, 18:57 мск

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Биржевая стоимость бензина в России снова обновила исторический рекорд

Биржевые цены на бензин марки Аи-92 вновь обновили исторический рекорд, впервые превысив 59 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал до 59 198 рублей за тонну.

В то же время стоимость марки Аи-95 снизилась сегодня снизилась на символические 0,05% – до 65 967 рублей. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,13% – до 51 871 рубль за тонну.

Биржевые цены на бензин в России регулярно обновляют рекорды с весны текущего года. Одновременно фиксируется постепенный рост стоимости автомобильного топлива на российских АЗС.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,