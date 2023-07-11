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Вторник, 11 июля 2023, 18:14 мск

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Биржевые цены на бензин в России продолжили рекордный рост

Биржевые котировки бензина Аи-92 четвёртый день подряд обновляют исторический рекорд. Как следует из результатов торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), автомобильное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало до 59 441 рубля за тонну, что стало новым максимумом.

В то же время биржевая стоимость бензина марки Аи-95 выросла на 0,2% – до 66 096 рублей. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,42% – до 52 088 рублей за тонну.

В то же время котировки авиакеросина поднялись на 2,48% – до 65 044 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 1,38% – до 22 164 рублей.

Как сообщалось ранее, стоимость автомобильного топлива постепенно повышается с конца апреля. Цены растут, в том числе, на автозаправочных станциях.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,