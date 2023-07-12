«Кто-то рядом с президентом создает ему проблему»: в Госдуме заявили о риске госпереворота в России

Люди из ближайшего окружения президента России Владимира Путина готовятся к захвату власти путем делегитимизации выборов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, поводом могут стать предстоящие выборы.

«За последние 5 лет принято 17 законов, итоговый принимался 23 мая 2023 года, который в принципе кастрировал контроль на выборах и делает их нелегитимными. Если посмотрите, одним из условий «цветных» революций в странах Магриба, Восточной Европы, бывших советских республиках как раз и был вопрос нелегитимности выборов. И с нашей точки зрения кто-то рядом с президентом создает ему проблему взять делегитимизацией власть», – заявил Коломейцев.

Парламентарий напомнил об отсутствии порога явки в условиях, когда избирательной системе не доверяет подавляющее большинство россиян. «Если у нас 7% живьем ходит на выборы во всех областных центрах и в Москве, то вы же понимаете, что 93% не ходят не потому, что они не хотят, а потому что у них кране низкий уровень доверия к избирательной системе. А отсутствие порога явки на большей части выборов, кроме выборов президента, вообще выборы формализует. Это вообще недопустимо. Это бунт», -подчеркнул он.

«У нас же Александр Сергеевич Пушкин мудро сказал, что самый беспощадный это русский бунт. А с нашей точки зрения, именно такие решения и решения в экономике – они и провоцируют этот процесс», – заключил Коломейцев.

Напомним, Единый день голосования назначен на 10 сентября. Состоятся выборы глав 26 субъектов РФ, депутатов Заксобрания в 16 регионах, а также довыборы в Госдуму РФ. В следующем году запланированы очередные выборы главы государства.

Москва, Мария Соколова

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