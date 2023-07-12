Биржевая цена на бензин Аи-92 выросла до нового рекорда

Биржевые цены на бензин Аи-92 приблизились к отметке 60 тысяч рублей за тонну. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), тонна автомобильного топлива этой марки, дорожающая пятую сессию подряд, поднялась до нового рекорда – 59 816 рублей.

В то же время стоимость бензина Аи-95 также выросла на 0,7% – до 66 556 рублей. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,42% – до 52 088 рублей за тонну. Также подорожал авиакеросин на 0,53% – до 65 391 рублей.

Как сообщалось ранее, стоимость автомобильного топлива постепенно повышается с конца апреля. Цены растут, в том числе, на автозаправочных станциях.

Москва, Светлана Антонова

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