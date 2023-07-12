российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 июля 2023, 17:40 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Биржевая цена на бензин Аи-92 выросла до нового рекорда

Биржевые цены на бензин Аи-92 приблизились к отметке 60 тысяч рублей за тонну. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), тонна автомобильного топлива этой марки, дорожающая пятую сессию подряд, поднялась до нового рекорда – 59 816 рублей.

В то же время стоимость бензина Аи-95 также выросла на 0,7% – до 66 556 рублей. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,42% – до 52 088 рублей за тонну. Также подорожал авиакеросин на 0,53% – до 65 391 рублей.

Как сообщалось ранее, стоимость автомобильного топлива постепенно повышается с конца апреля. Цены растут, в том числе, на автозаправочных станциях.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен на бензин

Биржевые цены на бензин в России продолжили рекордный рост / Биржевая стоимость бензина в России снова обновила исторический рекорд / Биржевые цены Аи-92 выросли до нового исторического рекорда / Бензин Аи-92 подорожал до нового биржевого рекорда / Биржевая цена бензина Аи-92 поднялась до нового рекорда / Цены на бензин в Москве снова выросли / Биржевая цена на бензин установила новый рекорд / В Москве дорожает бензин

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,