Госдума утвердила правовую основу для использования цифрового рубля

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие цифрового рубля и относят его к объектам гражданских прав.

Документ закрепляет возможность расчетов цифровыми рублями на территории РФ. Оператором платформы этого платежного средства будет Банк России, который будет заниматься открытием и ведением счетов. Расчеты будут осуществляться Центробанком путем перевода со счета на счет через платформу.

Устанавливается также возможность срочной выдачи банками цифровых рублей, принадлежавших наследодателю, для расходов на его похороны.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.

Напомним, основной закон о внедрении цифрового рубля Госдума приняла 11 июля. В документе были даны определения понятий «платформа цифрового рубля» с оператором в лице ЦБ, «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет (кошелек)».

Москва, Мария Соколова

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