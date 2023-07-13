российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 июля 2023, 15:35 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума утвердила правовую основу для использования цифрового рубля

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Гражданский кодекс, которые вводят понятие цифрового рубля и относят его к объектам гражданских прав.

Документ закрепляет возможность расчетов цифровыми рублями на территории РФ. Оператором платформы этого платежного средства будет Банк России, который будет заниматься открытием и ведением счетов. Расчеты будут осуществляться Центробанком путем перевода со счета на счет через платформу.

Устанавливается также возможность срочной выдачи банками цифровых рублей, принадлежавших наследодателю, для расходов на его похороны.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 августа 2023 года.

Напомним, основной закон о внедрении цифрового рубля Госдума приняла 11 июля. В документе были даны определения понятий «платформа цифрового рубля» с оператором в лице ЦБ, «пользователь платформы цифрового рубля» и «цифровой счет (кошелек)».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Спикер Госдумы назвал президента США «глубоко больным человеком» и предложил ему медпомощь в России / Госдума приняла поправки об ответственности за помощь иноагентам обходить законы / Запрет на смену пола: Госдума приняла законопроект во втором чтении / В Госдуме обвинили крупные торговые сети в росте инфляции, обнищании россиян и разорении аграриев / Госдума разрешила предоставлять квартиры очередникам в другом населенном пункте в пределах муниципального образования / Отцам разрешат требовать алименты от бывшей супруги / Госдума утвердила порядок приватизации жилья, изъятого у коррупционеров / В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства россиян с миграционными корнями

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Россия, Финансы, Экономика, Госдума, ЦБ РФ,