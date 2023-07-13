Внешний долг РФ снизился на 8,7 процента

Внешний долг РФ с начала 2023 года сократился на $33,0 млрд (или на 8,7%) и на 1 июля, по оценке Банка России, составил $347,7 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ уточнили, что в значительной степени такая динамика определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций.

«Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг», – добавили в ЦБ.

В материалах регулятора отмечается, что внешняя задолженность органов власти с начала года сократилась почти на $9 млрд до $36,9 млрд, долг банковского сектора почти не изменился – $93,967 млрд, других секторов экономики – уменьшился на $24 млрд до $216,6 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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