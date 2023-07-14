Госдума поддержала повышение предельного возраста для военнообязанных в запасе

Сегодня Госдума утвердила во втором чтении поправки в законодательство о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе россиян, имеющих воинские звания, а также запасников в мобилизационном резерве.

Согласно документу, будет установлен новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. По первому разряду он повышается с 35 до 40 лет, по второму – с 45 до 50 лет, по третьему разряду – с 50 до 55 лет.

Также увеличивается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он возрастает со 60 до 65 лет, для младших офицеров – с 55 до 60 лет, для граждан запаса, имеющих иные звания – с 45 до 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Планируется, что такие изменения вступят в силу с 1 января 2024 года – с учетом переходного периода до начала 2028 года для поэтапного переведения в отставку запасников. То есть граждане, которым исполнится 50 лет в 2024 году, будут пребывать в запасе до 51 года, с поэтапным прибавлением по 1 году каждый год до 2028-го для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

При этом граждане в возрасте 50-54 лет, переведенные военкомами в отставку до 1 января 2024 года, уже не подлежат зачислению в запас, но могут остаться запасниками по собственному желанию, подав соответствующее заявление в военный комиссариат.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»