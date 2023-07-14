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Пятница, 14 июля 2023, 17:58 мск

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Биржевая стоимость бензина в России установила новый рекорд

Биржевые котировки бензина Аи-92 в европейской части России выросли за неделю почти на 3%, установив новый исторический рекорд 60,574 тысячи рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин Аи-95 подорожал до 66,686 тысячи рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива выросла до 52,929 тысячи рублей.

Стоит отметить, что на текущей неделе бензин марки Аи-92 повышался в цене, ежедневно обновляя рекорды.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,