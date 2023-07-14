Мореплавателей предупредили о минной опасности в северо-западной части Черного моря

Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщило сегодня минобороны России.

«Предупреждение мореплавателей обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам. Обнаруженная мина была выставлена украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря, не взирая на угрозу безопасности мореплавания», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военные напомнили, что подобные случаи уже имели место. В марте 2022 года две украинские якорные мины, установленные у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции.

«Трагедии тогда удалось избежать. Непрофессионализм и безответственность украинских ВМС привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря, неся постоянную угрозу судоходству», – отметили в минобороны.

В северо-западной части Черного моря, в частности, проходят маршруты судов, перевозящих грузы в рамках «зерновой сделки».

Москва, Андрей Дорофеев

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