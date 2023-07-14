российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 июля 2023, 17:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Мореплавателей предупредили о минной опасности в северо-западной части Черного моря

Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщило сегодня минобороны России.

«Предупреждение мореплавателей обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам. Обнаруженная мина была выставлена украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря, не взирая на угрозу безопасности мореплавания», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Военные напомнили, что подобные случаи уже имели место. В марте 2022 года две украинские якорные мины, установленные у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции.

«Трагедии тогда удалось избежать. Непрофессионализм и безответственность украинских ВМС привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Черного моря, неся постоянную угрозу судоходству», – отметили в минобороны.

В северо-западной части Черного моря, в частности, проходят маршруты судов, перевозящих грузы в рамках «зерновой сделки».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Террор против верующих»: патриарх Кирилл высказался о событиях в Киево-Печерской лавре / Почти 180 иностранных наемников ВСУ фигурируют в уголовных делах, возбужденных в России / Киев ведет переговоры о вывозе из Украины христианских ценностей – СВР / Экс-президент Украины раздражен итогами саммита НАТО / Российские военные отбили более 20 атак ВСУ, уничтожив более 850 боевиков и наемников / Почти половина украинских беженцев в Германии не хотят возвращаться на родину / Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster / В Кремле считают планы G7 по гарантиям безопасности Украине посягательством на безопасность РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,