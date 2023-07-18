Биржевые цены на бензин в России продолжают рекордный рост

Биржевая стоимость бензина Аи-92 установила очередной рекорд, а топливо марки Аи-95 приблизилось к историческому максимуму, свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 1,26% – до 61 522 рублей за тонну, что стало очередным рекордным значением, которое обновляется девятую торговую сессию подряд.

В то же время стоимость марки Аи-95 поднялась на 0,91% – до 67 253 рублей. Летнее дизельное топливо подорожало на 1,44% – до 54 253 рубля за тонну.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»