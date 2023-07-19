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Среда, 19 июля 2023, 17:01 мск

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Биржевые цены на бензин ускорили рекордный рост

Биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 продолжает активный взлет. Судя по результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), автомобильное топливо вновь побило ценовой рекорд.

Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал до 62 653 рублей за тонну, что стало очередным рекордом, который обновляется десятую торговую сессию подряд.

Биржевая стоимость марки Аи-95 выросла до 68 141 рубля, обновив прошлый рекорд, достигнутый в июне этого года, отмечает «Прайм».

Летнее дизельное топливо прибавило в цене 2,06% – до 55 370 рублей за тонну.

При этом подешевели только сжиженные углеводородные газы (СУГи) – на 1,8%, до 21 726 рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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Москва, Центр России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,