Биржевые цены на бензин ускорили рекордный рост

Биржевая стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 продолжает активный взлет. Судя по результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), автомобильное топливо вновь побило ценовой рекорд.

Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал до 62 653 рублей за тонну, что стало очередным рекордом, который обновляется десятую торговую сессию подряд.

Биржевая стоимость марки Аи-95 выросла до 68 141 рубля, обновив прошлый рекорд, достигнутый в июне этого года, отмечает «Прайм».

Летнее дизельное топливо прибавило в цене 2,06% – до 55 370 рублей за тонну.

При этом подешевели только сжиженные углеводородные газы (СУГи) – на 1,8%, до 21 726 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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