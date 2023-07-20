Киев грозится наносить удары по судам, направляющимся в российские порты

Министерство обороны Украины выступило с заявлением о намерении рассматривать все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации, будут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Как сообщается, такой режим начнет действовать с полуночи 21 июля 2023. При этом минобороны Украины заявило, что уже с 05:00 20 июля (то есть минувшей ночи) Киев запрещает судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива.

Напомним, накануне министерство обороны России предупредило, что в связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 по московскому времени 20 июля суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматривать как перевозчики грузов военного назначения.

«Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Страны флагов судов, следующих в украинские порты Черного моря, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – уточнили в российском минобороны.

Киев, Светлана Антонова

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