Для службы в Росгвардии снят предельный возраст

Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении поправки, которые изменяют порядок комплектования Росгвардии. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, нововведения позволят кардинально усилить профессиональную составляющую войск национальной гвардии и оптимизировать процессы их комплектования в условиях проведения специальной военной операции.

В частности, исключается предельный возраст поступления на службу в Росгвардию для граждан трудоспособного возраста (до этого был установлен предел в 35 лет – для рядового и младшего состава, 40 лет – для среднего, старшего и высшего начальствующего состава).

Призывать по мобилизации граждан, уволенных со службы из войск национальной гвардии, теперь смогут как на военную службу, так и на службу в полицейские подразделения Росгвардии.

Бывшие сотрудники органов внутренних дел, имеющие специальные звания полиции (СОБР, ОМОН и др.) смогут заключать краткосрочные (до 1 года) контракты на прохождение службы в подразделениях Росгвардии (аналогично краткосрочным контрактам в армии).

Сотрудники, признанные негодными к службе вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении обязанностей в ходе выполнения задач в особых условиях, смогут при наличии желания продолжить службу в Росгвардии на должностях, соответствующих их возможностям.

Органы власти субъектов Федерации и местного самоуправления смогут софинансировать расходы, связанные с охраной общественного порядка, в отношении Росгвардии, так же, как это уже делается применительно к МВД России.

«Эти и другие, предусмотренные законом меры, позволят повысить уровень реализации возложенных на Росгвардию задач и дополнительно привлечь на службу сотрудников с опытом участия в боевых действиях и службы в правоохранительных органах», – отметил Пискарев.

Как пояснял ранее автор инициативы, глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, поступает множество обращений от ветеранов ОМОН и СОБР, которые хотели бы поехать в зону спецоперации, но краткосрочный контракт с ними заключить нельзя. Теперь этот законодательный пробел будет устранен.

Как предполагается, документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее на этой неделе Государственная дума приняла сразу в трех чтениях закон, который позволяет Росгвардии принять на вооружение военную (в том числе тяжелую) технику, которые смогут применяться для защиты граждан, должностных лиц и военнослужащих, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и в чрезвычайных ситуациях, а также для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований.

Москва, Светлана Антонова

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