В Госдуме прокомментировали возможность изменения продолжительности срочной службы в армии

Нижняя палата российского парламента не планирует изменять продолжительность срочной службы в армии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, увеличивать срок до двух лет нет смысла.

«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», – пояснил депутат, слова которого цитирует ТАСС.

Парламентарий обратил внимание, что боевая подготовка в войсках спланирована «таким образом, что она имеет полугодовой цикл» – в течение первого полугодия срочник должен получить специальность, а затем «усовершенствовать навыки применения».

Ранее сегодня комитет Госдумы по обороне поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста срочной службы. Основная поправка подразумевает, что границы призывного возраста составят от 18 до 30 лет. При этом новые нормы о повышении призывного возраста до 30 лет не коснутся осеннего призыва 2023 года.

Москва, Светлана Антонова

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