«Чьи интересы он отстаивает?» В Госдуме предложили провести парламентские слушания о Банке России

В нижней палате парламента необходимо провести слушания о кредитно-денежной политике Банка России, поскольку остается непонятным, чьи интересы отстаивает финансовый регулятор. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. По его оценке, ЦБ является единственным в государствах «Большой двадцатки», который не отвечает за рост экономики, а его ключевая ставка убивает страну.

«Банк России – это вещь в себе. Я специально заказывал экспертно-аналитическую работу – проанализировали как на западе, как на востоке, как в Китае. И странное дело: у нас единственный, подчеркиваю, (центральный) банк из стран «Двадцатки», который не отвечает за рост экономики, который пальцем в небо может произвольно поднять до 20% ставку. Напомню, ЦБ не имеет права напрямую давать кредиты… Коммерческий банк, получив минимум под 4% в ЦБ, потом накручивает минимум 4%, а так – до 10% своих. Естественно, что за это все платит тот, кто берет кредит», – пояснил Коломейцев во время обсуждения законопроекта о введении запрета для банков по изменению ставок по кредитам.

Парламентарий вновь обратил внимание на высказывание Нобелевского лауреата Милтона Фридмана – «если ключевая ставка выше половины рентабельности, то банковская система – убийца страны». «У нас среднестрановая рентабельность в 2022 году была 7,7%, а нам представитель комитета [говорит, что была] до 9% (средняя процентная ставка). Это уже полный аут! Должно быть не больше 4%», – подчеркнул Коломейцев.

«Но самое страшное, когда спецоперация началась – это как удар под дых стране – сразу 20% (ключевая ставка ЦБ). При этом летом (2022 года) приняли закон о праве оставлять всем торгующим резидентам валюту за кордоном. В результате в 22-м году мы имеем 250 млрд – это самая большая официальная цифры за последние 30 лет – ушло из страны», – констатировал депутат.

В то же время Коломейцев подчеркнул, что «раз сто задавал представителям ЦБ вопрос о том, кто гарантирует сохранность золото-валютных резервов». «Нам говорили: да вы что – международные договора… Кто ответил за 356 млрд золотовалютных резервов, замороженных там (на Западе)? Поэтому мы считаем, что эту мелочь, которую предлагает фракция «Справедливая Россия», ее нужно поддержать. Но во втором чтении обязательно провести открытые (или) закрытые слушания о политике Банка России и его руководства – чьи интересы он отстаивает?» – заключил Коломейцев.

Обсуждаемый сегодня в Госдуме законопроект о заморозке кредитных ставок был внесен депутатами «Справедливой России – За правду» и предлагал установить мораторий на одностороннее изменение процентной ставки по кредитам и включении этого условия в договор с клиентами. Большинством представителей «Единой России», которые отказались голосовать за документ, документ был снят с рассмотрения Госдумы.

Стоит отметить, что в начале июля в Госдуме уже ставили вопрос об необходимости отставки действующего главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В частности, об этом говорил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов, который также заявил о необходимости кардинального пересмотра функций Центрального банка. По его словам, причиной для таких решений является нынешний обвал курса российской валюты.

Москва, Мария Соколова

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