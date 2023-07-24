Реальная инфляция для большинства россиян по итогам 2023 года составит 25-30% – экономист

Реальная инфляция для большинства россиян по итогам 2023 года составит 25-30%. Такое мнение высказал доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н. Дмитрий Морковкин в комментарии РИАМО. По его оценке, это связано, в том числе, с ростом затрат потребителей и экономических субъектов в результате увеличения тарифов естественных монополий.

Экономист обратил внимание, что ежегодная индексация для тарифов на услуги ЖКХ оказывает существенное влияние на рост инфляции в стране, что не всегда покрывается индексацией заработных плат.

«Данное явление получило название «инфляции издержек», и оно связано с ростом индекса потребительских цен преимущественно за счет увеличения постоянных затрат потребителей и экономических субъектов, а не только ростом денежной массы в экономике», – пояснил Морковкин.

Как отметил эксперт, в последние годы такой рост затрат, связанный с увеличением тарифов естественных монополий, в среднем ежегодно составлял 5-8%. Вместе с потребительской инфляцией в 20-22% (включая продукты питания, непродовольственные товары и импортную бытовую технику) реальная инфляция для значительной части народонаселения России по итогам 2023 года может составить 25-30%, пояснил экономист.

Москва, Светлана Антонова

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