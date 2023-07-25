«Повод для дискредитации»: в Госдуме зафиксировали случаи вмешательства в выборы-2023 из-за рубежа

Стартовавшая в России избирательная кампания используется недружественными силами из-за рубежа как повод для дискредитации политической системы с целью подорвать основы конституционного строя и безопасности РФ. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«По мере приближения единого дня голосования в информационном пространстве внешними силами, их помощниками внутри страны и бежавшими за рубеж всё активнее муссируется тема мнимой «нелегитимности» предстоящих выборов. Масштабная избирательная кампания текущего года используется ими как повод для дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя и безопасность РФ», – подчеркнул Пискарев.

По его словам, зафиксированы «многочисленные попытки опорочить решения ЦИК РФ» о назначении выборов в новых субъектах России. «Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций. Выявлены факты давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций, по которым комиссия направила обращения в правоохранительные органы», – отметил он.

«Готовятся провокации на избирательных участках с целью создания «нужной» картинки для зарубежных СМИ. Например, для этого за пределами нашей страны одной из организаций, признанных в России экстремистской, проведен тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов. Материалы в отношении организаторов и участников тренинга сегодня переданы комиссией в ЦИК РФ и в Генпрокуратуру РФ», – подчеркнул Пискарев.

По его слова, что в рамках парламентской комиссии начнет работать мониторинговая группа, которая будет регулярно обмениваться с ЦИК всей информацией. «Несмотря на все усилия и провокации внешних сил, срыва выборов мы не допустим. По всем фактам вмешательства в избирательную кампанию будут приниматься адекватные меры в соответствии с российскими законами. В случае необходимости дополнительно предложим законодательные и иные меры», – заключил Пискарев.

В этом году Единый день голосования назначен на 10 сентября. Состоятся выборы глав 26 субъектов РФ, депутатов Заксобрания в 16 регионах, а также довыборы в Госдуму РФ.

Москва, Мария Соколова

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