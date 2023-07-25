Российские банки за полгода получили рекордную прибыль

В первой половине 2023 года российский банковский сектор заработал 1,7 трлн рублей. Как говорится в материалах ЦБ РФ, количество прибыльных банков увеличилось до 271 (83%) с долей в активах сектора 99%.

При этом, как уточнил регулятор, чистая прибыль сектора в июне составила 314 млрд рублей (доходность на капитал в годовом выражении – 29,8%), что на 15% выше результата мая (273 млрд рублей). Количество прибыльных банков за месяц выросло до 245 (75% от общего числа) по сравнению с 237 в мае (73%).

Около половины июньской прибыли составили доходы от валютной переоценки (153 млрд рублей) на фоне ослабления рубля (на 7% за июнь). Кроме того, прибыль поддержали доходы от ценных бумаг (около 30 млрд рублей.) и дивиденды от дочерних компаний (порядка 33 млрд рублей).

В ЦБ прогнозируют, что российские банки по итогам 2023 года могут получить совокупную прибыль близкую или немного превышающую рекордный результат 2021 года в 2,4 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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