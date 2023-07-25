Госдума разрешила госзакупки для военных нужд за наличные

Нижняя палата российского парламента утвердила в окончательном чтении законопроект, который позволяет министерству обороны РФ и подведомственным ему учреждениям самостоятельно совершать госзакупки у единственного поставщика за наличные средства в целях проведения СВО, а также для выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.

Предполагается, что оплачивать товары и услуги можно будет непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные деньги. Как считают авторы документа, это позволит избежать организационной и бюрократической волокиты при малых закупках для обеспечения формирований, подразделений, воинских частей и соединений.

В ходе обсуждения инициативы в первом чтении обращалось внимание, что нововведение будет касаться «малых закупок» до 5 млн рублей.

Стоит отметить, что представители думской оппозиции обращали внимание на коррупционную опасность такого нововведения и предлагали восстановить интендантскую структуру Минобороны, которая была ранее разрушена в ходе сердюковской реформы.

Москва, Светлана Антонова

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