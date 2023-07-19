Ждём расцвета коррупции? Госдума одобрила госзакупки для военных нужд за наличные средства

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, который позволяет министерству обороны РФ и подведомственным ему учреждениям самостоятельно совершать госзакупки у единственного поставщика за наличные средства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты поддержали документ единогласно, однако подняли вопрос о бесконтрольности и коррупции.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание, что гораздо эффективней в данной ситуации было бы восстановить интендантскую службу в Минобороны, что облегчило бы закупку необходимого вооружения и снаряжения в низовых военных подразделениях. «Не считаете ли вы правильным не такую поправку вносить, а вообще восстановить интендантскую структуру Минобороны до [главы Минобороны в 2007-2012 гг Анатолия] Сердюкова? Может, тогда и не возникнет вашего вопроса, который вы хотите решить. С нашей точки зрения, он проблему не решит, но коррупцию увеличит», – подчеркнул парламентарий.

В ответ один из авторов документа, глава комитета по обороне Андрей Картаполов согласился, что в законопроекте подход не глубокий, а реорганизацию Минобороны следует ожидать после специальной военной операции (СВО). «По коррупции – посмотрим. Тем, кто попытается нажиться, дадим по рукам, в том числе, и с вашей помощью. То, что вы говорите, это более глубокий подход – должен быть реализован. И уже сейчас такая работа идет, потому что после завершения СВО необходимые корректировки в структуре Минобороны, других организациях, – они в любом случае будут проведены и реализованы», – заверил он.

В то же время депутат от «Единой России» Валентина Пивненко обратила внимание на коррупционность всей системы госзакупок. «А комитет по экономической политике вообще-то не думает отменить полностью 44 закон (о госзакупках)? Ведь ни одной встречи, которая проходит с предпринимателями, где не говорят о том предприниматели разного уровня, разных отраслей, что коррупция стала еще больше. И это мешает сегодня решению тех социально-экономических задач, которые поставлены нам нашим президентом», – подчеркнула Пивненко под аплодисменты парламентариев.

В этой связи содокладчик по вопросу, член комитета Госдумы по экономической политике Александр Максимов пояснил, что «сегодня у нас нет другой формулы подхода к реализации госзакупок». «Пока будем пользоваться этим законом. Сейчас в правительстве, насколько нам известно, постоянно ведется работа по подготовке новых законодательных инициатив в этом направлении», – уточнил он.

В свою очередь депутат от КПРФ Николай Арефьев заявил, что в любом случае законопроект вызываем массу нареканий. «Это не закон, это ребус. Если вы захотите ознакомиться с ним, вы ничего там не поймете. Там просто предлагается одни слова заменить на другие – и все. Причем, одной строчкой. Это уже говорит о том, что закон с секретом. Предлагается, что структурам Минобороны – каким не сказано – можно заключать контракты в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом, без плана-графика, то есть без контроля, и оплачивать наличными средствами. Вот почему возникают вопросы. Потому что сумма наличных средств там не указана – какие конкретно суммы там будут расходоваться, кем они будут расходоваться – то ли командиром части, то ли роты, взвода, тоже непонятно», – подчеркнул парламентарий.

«Все это вместе, как написано в пояснительной записке, должно осуществляться в местах выполнения специальных задач – не специальной операции, как она носит название. А специальные задачи – это носит расширенное толкование, поскольку специальные задачи могут выполняться в Минобороны и на фронте, и в тылу, и в любой части земного шара. Это толкование специальной задачи слишком расширяет права. Кто будет платить наличные, за счет чего, каким образом эти деньги будут поступать в воинские части или структурные подразделения тоже не указано», – обратил внимание Арефьев.

После продолжительного обсуждения законопроект был принят в первом чтении. Документ дает возможность «в кратчайшие сроки обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных «малых закупках» товаров, работ, услуг». Как пояснялось в ходе обсуждения, понятие «малые закупки» подразумевает сумму до 5 млн рублей. Воинским подразделениям будет дано право «осуществлять оплату поставленной продукции, выполненных работ, оказанных услуг непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства».

Москва, Мария Соколова

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