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Пятница, 28 июля 2023, 14:18 мск

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Российские войска отразили несколько атак ВСУ на Краснолиманском направлении: уничтожено около 200 боевиков

На Краснолиманском направлении в районе Невского участка и Серебрянского лесничества подразделениями российской армии отражено и сорвано шесть попыток вернуть утраченные позиции 67 и 42 механизированных бригад ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

«За сутки уничтожены танк, три боевые машины пехоты, две бронированные машины, 4 автомобиля «Пикап», а также около 200 боевиков, 8 военнослужащих ВСУ сдались в плен. В рамках контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица «Мста-Б» и два миномёта противника», – уточнил он.

В то же время, по словам Савчука, на Сватовском направлении штурмовые группы ВСУ предприняли две попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации группировки войск «Центр» противник понёс значительные потери в личном составе и технике.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата и два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, добавил начальник пресс-служба группировки «Центр».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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