Биржевой курс доллара превысил отметку в 98 рублей

Сегодня во второй половине дня курс доллара на Мосбирже превысил отметку в 98 рублей. Около 16:30 американская валюта подорожала до 98,0725, что стало рекордным показателем с марта 2022 года.

В то же время евро торговался на уровне 107,87 рубля.

Между тем официальные курсы валют на завтра, 10 августа, останутся ниже биржевых показателей. Банк России повысил курс доллара до 97,3999 рубля, евро – 106,8897. Тем не менее, это максимальный уровень в текущем году. С начала года американская валюта прибавила в стоимости почти 27 рублей, европейская – 31.

Как считают аналитики, без вмешательства финансовых властей ближайшее время американская валюта может превысить уровень в 100 рублей. В то же время эксперты называют Банк России ответственным за нынешний этап девальвации рубля, что на фоне повышения инфляции может ударить по уровню жизни россиян. По их оценке, в нынешних условиях политика ЦБ похожа на «вредительство».

В Госдуме ранее заявили, что ослабление рубля носит искусственный характер и является новым этапом экономической борьбы Запада против России под руководством ЦБ, который является крупнейшим «иноагентом» в РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»