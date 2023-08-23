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Среда, 23 августа 2023, 18:00 мск

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Биржевая стоимость бензина Аи-95 обновила рекорд

Биржевые цены на бензин марки Аи-95 обновили исторический рекорд и приблизились к отметке 71 тысяча рублей за тонну. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По территориальному индексу Европейской части России бензин Аи-95 подорожал на 1,32% – до 70 959 рублей за тонну. В то же время стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,63% – до 62 694 рублей за тонну.

Цены на летнее дизельное топливо поднялись на 0,27% – до 66 397 рублей за тонну.

Стоимость автомобильного топлива растет на бирже, несмотря на успокоительные заявления федеральных властей о достаточности запасов бензина и дизеля для удовлетворения текущего спроса. Накануне в СМИ появилась информация, что с российских заправок исчезают некоторые виды бензина и дизель. Ранее о нехватке топлива сообщали в Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, теперь к ним присоединились Саратовская, Рязанская и Новосибирская области, а также Крым.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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