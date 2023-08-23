В Тверской области разбился частный самолет Пригожина: по предварительным данным, погибли десять человек

В Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy, в результате чего, по предвариельгным данным, погибли 10 человек. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

В министерстве уточнили, что ЧП произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Самолет совершал рейс Москва – Санкт-Петербург.

«На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», – сообщили в МЧС, отметив, что началась поисковая операция.

По данным Росавиации, которые проводят центральные информагенства и телеграм-каналы, в самолете среди пассажиров значился петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», – цитирует ТАСС сообщение Росавиации.

Обновлено. По данным телеграм-канала Mash, перед крушением самолёта в Тверской области очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Одна из версий авиакатастрофы – теракт на борту. Сейчас информацию проверяют спецслужбы.

Москва, Светлана Антонова

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