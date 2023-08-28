ЕС планирует военный контингент на Украине после окончания СВО

Европейский союз планирует свой военный контингент на Украине после окончания конфликта и возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой. Об этом заявил глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер в интервью немецкому изданию Welt. По его словам, обучение украинских солдат силами ЕС может быть продлено.

Генерал полагает, что это будет свидетельствовать о готовности Евросоюза продолжать поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности, а также оказывать помощь в разминировании и усилении потенциала боевой техники ВСУ.

«(Было бы разумно), если бы солдаты из Европейского Союза затем поддержали бы Украину в разминировании, развитии современной культуры вооруженных сил, обучении современному оружию и обучении современным стратегиям национальной обороны», – заявил он.

Бригер назвал такое развитие событий «реалистичным вариантом», который будет сигналом для России, что ЕС не намерен отступать от своего курса на поддержку Украины.

Брюссель, Мария Соколова

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