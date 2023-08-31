Апельсиновый сок в России готов к подорожанию

Апельсиновый сок в России может подорожать и даже стать дефицитом на фоне обострения проблем с поставками сырья, в том числе из Бразилии. Как пояснил глава Союза производителей соков, воды и напитков РФ Максим Новиков, в такой ситуации производителям может потребоваться господдержка.

«Сейчас мы действительно наблюдаем обострение ситуации. Существует риск не только удорожания сырья, но и перебоев поставок концентрированного апельсинового сока на рынок России», – сказал он в комментарии РИА «Новости».

Новиков обратил внимание на особую важность сырья из Бразилии на фоне проблем с поставками сырья из ряда недружественных стран.

Накануне Bloomberg сообщил, что у крупнейшего в мире экспортера апельсинового сока – Бразилии запасы сырья упали на 41% и достигли самого низкого уровня за 12 лет. Эксперты расценивают это как признак надвигающегося глобального дефицита.

Между тем в Португалии фермеры стали бесплатно раздавать апельсины, так как не имеют возможности их продать из-за ограничительных мер, введенных в отношении России.

Москва, Мария Соколова

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