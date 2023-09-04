«Абсолютно закономерное событие»: эксперт оценил перспективы вступления Армении в НАТО

Предложение в адрес Армении вступить в Североатлантический альянс является абсолютно закономерным событием на фоне утраты России позиций на Южном Кавказе. Такое мнение высказал политолог, эксперт по геополитике Юрий Баранчик.

«Абсолютно закономерное событие. Трудно назначать конкретного виноватого в том, что Южный Кавказ превратился в проходной двор, куда Запад (и немножко Турция) лезут как к себе домой, но подход к региону уже давно пора менять», – подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале.

Как считает Баранчик, премьер-министр Армении Никол Пашинян «влегкую поддержит идею с НАТО, потому что терять ему нечего». «Все возможные претензии к ОДКБ и России он уже высказал и со своей геополитической позой определился», – пояснил он.

«С учетом теснейших связей Турции (член НАТО) и Азербайджана, мы охнуть не успеем, как получим НАТО и прокси-НАТО на своем южном фланге. Заодно и Иран получит охват себя с севера. И почему кто-то думал, что нам будут делать проблемы исключительно с западного направления?» – отметил Баранчик.

Напомним, руководитель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер выступил с предложением к Армении вступить в Североатлантический альянс.

Ранее армянский премьер-министр высказал серьезные претензии в адрес России. Он упрекнул Москву в том, что российские миротворческие силы не выполняют обязательства по обеспечению безопасности населения Нагорного Карабаха. При этом Пашинян назвал зависимость Армении от России в сфере безопасности стратегической ошибкой Еревана. Заявления прозвучали в интервью изданию La Repubblica.

По словам Пашиняна, в настоящее время предпринимаются попытки диверсификации политики Еревана в сфере безопасности. При этом он заявил, что «Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона».

На прошлой неделе кабинет министров Армении направил в Национальное собрание проект ратификации Римского статута международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Москва, Светлана Антонова

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