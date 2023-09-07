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Четверг, 7 сентября 2023, 17:32 мск

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Биржевые цены на автомобильное топливо в России поднялись до нового исторического рекорда

Биржевые цены на автомобильное топливо в России установили новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

В частности, стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,14% – до 66,220 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 0,5% – до 76,876 тысячи рублей за тонну. Цены на летнее дизельное топливо поднялись на 0,83% – до 69,122 тысячи рублей за тонну. Все показатели являются максимальными за всю историю торгов.

Как сообщал «Новый День», накануне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, заявил, что проблема с ростом цен на дизельное топливо и нехваткой ГСМ грозит обернуться катастрофой для АПК. Председатель комитета Госдумы по аграрным вопроса Владимир Кашин заявил, что считает такую ситуацию результатом целенаправленного подрыва основ безопасности страны.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин со своей стороны пояснил, что на повышение стоимости моторного топлива внутри РФ сказывается несколько факторов, в числе которых – девальвация рубля и повышение мировых цен на нефть. По его словам, проблема решается в ручном режиме – результат в виде стабилизации цен стоит ожидать в течение ближайших дней.

Ранее сообщалось о перебоях в поставках автомобильного топлива в регионах РФ. В июле вице-премьер РФ Александр Новак обещал скорую стабилизацию ситуации, однако стоимость бензина и дизеля продолжает увеличиваться.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен на бензин

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