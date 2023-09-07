Ползучая девальвация: официальный курс доллара превысил 98 рублей

Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валюты на завтра, 8 сентября. Доллар подорожал на 35 копеек до 98,1961 рубля, евро – на 20 копеек до 105,2776 рубля.

Стоит отметить, что сегодня в ходе биржевых торгов «американец» поднимался до 98,56 рубля, «европеец» – до 105,70.

Комментируя сегодня ситуацию с обвалом курса российской нацвалюты, лидер «Справедливой России – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что девальвация рубля наряду с повышение ключевой ставки Центробанка наносит двойной удар по отечественной экономике и уровню жизни россиян. При этом политик высказался за изменение финансовой политики и отставку глав ЦБ и Минфина РФ Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова.

Напомним, 15 августа ЦБ повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% на фоне резкой девальвации рубля. По мнению регулятора, это должно было «ограничить риски для ценовой стабильности» и остановить обвал нацвалюты.

Неправительственные эксперты назвали такое решение неэффективным и вредительским. По их оценке, укрепления национальной валюты ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не следует, но при этом высокая ставка сильно ударит по экономике РФ и спровоцирует рост инфляции.

Накануне глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин назвал «великим преступлением» повышение ключевой ставки Центробанком, который таким образом разгоняет цены, сокращает доходы россиян и создает серьезные проблемы для реального сектора экономики, в том числе АПК.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»